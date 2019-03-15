Orman Dairesi mevsimlik işçi alacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi, mevsimlik işçi münhali açtı.



Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nisan – Kasım 2019 döneminde 26 kule gözcüsü (erkek), 20 ağır araç operatörü (arazöz şoförü - erkek ) ve 79 yangın işçisi (erkek) istihdam edileceği kaydedildi.



Açıklamada, müracaatların şahsen, 18 Mart- 29 Mart tarihleri arasında Orman Dairesi Müdürlüğüne, Orman Dairesi’ne bağlı Bölge Şefliklerine ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına yapılması gerektiği belirtildi.



Gözcü- işçi olarak istihdam edilecekler, ülke genelinde kurulu bulunan 14 yangın gözetleme kulesinde, 24 saat süreyle yangın gözcülüğü ve olası bir yangın durumunda söndürme ve soğutma çalışmaları görevlerini yürütecek.



Şoför olarak istihdam edileceklerin ise dozer, kamyon, arazöz ve tanker gibi ağır araçları kullanmaları ve olası bir yangın durumunda söndürme ve soğutma çalışmalarında gerekmesi halinde görev almaları isteniyor.



Münhallerle ilgili ayrıntılı bilgi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının https://tarim.gov.ct.tr/tr-tr/ web adresinden alınabiliyor.