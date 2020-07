Orman Dairesi'nden yangın uyarısı

Orman Dairesi, ülke genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacağı bugünlerde oldukça yüksek olan orman yangını tehlikesine dikkat çekip, yangın başlangıcına sebebiyet verilmemesi uyarısında bulundu.

Yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne maksatla olursa olsun ateş yakılmaması gerektiğine dikkat çeken Orman Dairesi Müdürlüğü, izinsiz ateş yakanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin 2 katına kadar para cezasına veya 1 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceğine vurgu yaptı.

Yangınların yüzde 99,1’inin insan elinde kaynaklandığına işaret edilerek, ülkenin içinde bulunduğu bu sıcak günlerde vatandaşların, özellikle araçla seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmaması konusunda çok dikkatli olması istendi. Özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınların hem ülkenin milli serveti olan ormanlara, hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanları tehlikeye attığına dikkat çekildi.

HANGİ KOŞULLARDA PİKNİK ATEŞİ YAKILABİLİR

Orman Dairesi Müdürlüğü, orman sahalarında, özellikle kontrollü piknik ateşi yakma izinlendirilmiş piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasına ve mangal yakılmasına Orman Yasası uyarınca hangi şartlarda izin verilip, hangi şartlarda yasakladığına da şu şekilde açıklık getirdi:

“Piknik amaçlı yakılan ateş mangallar içinde olacaktır. Kesinlikle yerde ateş yakılmayacaktır. Mangal dışında hiçbir şekilde ateş yakılması kesinlikle yasaktır. Tespit durumda yasal gereği işlem yapılacaktır. Mangallar, temiz toprak/kumlu zemin üzerinde ve çevresi 2m kuru otlardan temizlenmiş yerlerde yakılır. Ağaçların alt kısımlarında ve dallarının izdüşümünde mangal yakılamaz. Piknik faaliyeti bitiminden önce mangaldaki küller ve kor halindeki kömürler piknik sahasının işletmecisinin göstereceği nemli çukurlara dökülerek üzerine toprak ve/veya su atılarak piknik sahası terk edilecek. Tüm piknik alanlarında ateş yakılmadan piknik yapılabilir. St. Hilarion Kalesinden- Karşıyaka-Kozan üç yol piknik alana kadar olan dağ sırt yolu boyunca piknik ateşi yakılması kesinlikler yasaklanmıştır”

Salamis Ormanı Piknik Sahası, Kozan-Karşıyaka Üçyol Piknik Alanı, Darboğaz Piknik Alanı (Darboğaz piknik alanın bir kısmı pikniğe kapatılmıştır), Alevkaya Ormanı Piknik Alanı, Taşkent Ormanı Piknik Alanı ve özel şahıslara ait piknik alanlarının ise kontrollü piknik ateşi yakma izinlendirilmiş piknik sahaları olduğu kaydedildi.

Orman Dairesi ayrıca vatandaşlardan, görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbar Hattı “Alo 177”ye, Orman Dairesine veya yangın ihbarı “Alo 199”a haber vermelerini istedi.

Aynı şekilde herhangi bir yangın vukuunda ise tüm vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek yangını söndürmeye çalışmalarının hem yasa gereği, hem de vatandaşlık görevi olduğu belirtildi.