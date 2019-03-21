Orman Haftası ve Ağaç Bayramı bugün etkinliklerle başlıyor. Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Orman Haftası ve Ağaç Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Özçınar mesajında, herkesin çevresini ve ormanlık alanları korumayı, çocuklara iyiyi, doğruyu ve güzeli öğretmeyi sürdürmeye davet etti. Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, uygulanan yanlış politikalarla ülkede ormancılık faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ve ülkenin en büyük dairelerinden biri olan Orman Dairesi’nin “tabela dairesi” haline geldiğini savundu. Orman Mühendisleri Odası ile Ormancılar Derneği, Dünya Ormancılık Gününü kutlayarak, ülkede ormancılıkla ilgili yasal çalışmalar yanında ormanların korunması ve geliştirilmesi için adım atılmasını istedi