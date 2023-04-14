Orman Mühendisleri Odası Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı'nın çam kese böceği ile ilgili açıklamasını eleştirdi

Orman Mühendisleri Odası (OMO), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın çam kese böceğiyle mücadele konusundaki tutumunu eleştirdi.

Oda, bir süredir toplumun gündeminde olan ve ormanlara büyük zararlar veren çam kese böceği mücadelesi konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un sürekli olarak çözüm konusunda yanlış bilgiler verdiğini ve bu kadar yüksek yoğunluktaki çam kese böceği zararını bir seferde zarar eşik değerinin altına düşürecek ana mücadele yönteminin havadan biyolojik ilaçlama olduğunu hâlâ anlamadığını savundu.

OMO adına yazılı açıklama yapan Başkan Ahmet İyigün, “Birtakım kişiler bu temel mücadele yönteminin başarısız ve etkisiz olduğunu söylemeye devam ediyor; onlara söylenecek son sözümüz ‘Ülkenin enerjisini ve parasını boş yere harcıyorsunuz’dur.” ifadelerini kullandı.

2015-2020 yılları arası 5 yıllık proje kapsamında çam kese böceğine karşı yürütülen mücadelede böcek yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle havadan biyolojik ilaçlama yöntemi uygulanarak yüzde 98 – 99 başarı sağlandığını kaydeden İyigün, bunundoğru bir uygulama olduğunu ve buna Bakanlık ve Orman Dairesi’nin onay vererek ihale ile gerçekleştirildiğini aktardı.

-"Şimdi ne oldu da havadan yapılan mücadelenin etkisiz olduğunu söyleyebilirsiniz?"

Bu çalışma sonucunda yüzde 98-99 başarı olunduğunun uygulama sonuç raporunda atılan resmi imzalarla teyit edildiğini kaydeden İyigün, “Şimdi ne oldu da havadan yapılan mücadelenin etkisiz olduğunu söyleyebilirsiniz? Lütfen Orman Dairesi 5 yıllık arşivlerinize tekrar bir göz atın gerçeğin o raporlarda olduğunu göreceksiniz.” ifadelerine yer verdi.

İyigün açıklamasına şöyle devam etti:

“Sayın Bakan predatör böcek (avcı böcek) Colosoma ile mücadele edeceklerini söylüyor... Bu yüksek yoğunluktaki çam kese böceğine kaşı mücadele yöntemi olarak Colosoma’yı düşünmek tüm uygulama raporlarına rağmen bu yöntemde ısrar etmek ancak akıl tutulmasıdır.

Tehlike çok büyüktür şu anda 25 bin hektar orman alanı çam kese böceği tehdidi ile karşı karşıyadır. Önümüzdeki mücadele sezonunda (Kasım-Aralık) böcek yoğunluğu 250 kat artmış olacaktır. Salgın olma durumu da bir ihtimal olarak düşünülmelidir. Bu tehlikeyi, ağaçlar hiçbir zarar görmeden çok kısa bir zamanda (10-15 gün) bir anda ortadan kaldıracak mücadele yöntemi havadan ilaçlama yöntemidir.

Colosoma, havuz yöntemi, yumurta toplama, kese toplama gibi yöntemler sadece ilaçlamayı destekleyici tedbirlerdir ama asla ana mücadele yöntemi olamazlar. İvedi olarak tedbirlerinizi alarak doğru mücadele yöntemini önümüzdeki sezonda gerçekleştirerek sorunu çözün. Yoğunluk zarar eşik değerinin altına düştükten sonra diğer mücadele yöntemleri ile devam edilebilir.

Bir süreden beridir bizler ve diğer sivil toplum örgütleri bu uyarıları gerek sözlü gerekse yazılı birçok kez anlatmaya çalıştık ama hâlâ anlamayanlar vardır. Bu predatör böcekle ilgili basit bir hesap yaparak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

25 bin hektar olarak görülen etkilenmiş orman alanının 1 hektardaki durumuna bakalım. 1 hektar alanda 1200 ağaç vardır. İyimser bir hesapla her ağaçta 20-25 kese olduğu, her kesede 200-250 çam kese böceği bulunduğu gerçeğinden hareket edersek, 1 hektar alanda 7 milyon 500 bin böcek var demektir. 1 predatör Colosoma böcek 1 sezonda yaklaşık 840 böcek yediğine göre 1 hektar alandaki böcekleri yemek için 9000 civarında Colosoma böcek gerekmektedir. Bu böceğin doğamızda bulunduğuna dair bir bilgi de yoktur.

Laboratuvarda üretip doğaya saldığınızda bunların ne kadarı ölüp ne kadarı yaşayacağına dair bir çalışma yoktur. Geçmişte salınan Colosoma’ların hiçbirine doğada rastlanmamıştır. Harcanan paralar havaya atılmış oldu. Bu yoğunluktaki çam kese böceğini ne kadar Colosoma ile, nasıl ve ne kadar zamanda yok edersiniz ve hangi bütçe ile yapacağınızı kamuoyuna açıklayınız.”