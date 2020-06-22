Orman Yangınları Araştırma Komitesi toplandı

1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Araştırma Komitesi, Komite Başkanı ve Komite Başkan Vekili seçimini gerçekleştirdi. Komite Başkanı olarak UBP Milletvekili Yasemi Öztürk; Komite Başkan Vekili olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali seçildi.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.