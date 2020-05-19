Ormanı yakmaya çalıştı! 3 gün tutukluluk aldı

Girne Tepebaşı Akdeniz Yolunda, mangal yakısıyla yangın çıkaran ve bir vatandaş tarafından söndürülerek polise ihbarda bulunması üzerine tutuklanan Yusuf Sadrazam mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Polis Memuru Salih Okutan mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlı Yusuf Sadrazam’ın, kendi aracıyla Tepebaşı-Akdeniz arasındaki yolun 4-5’inci kilometrelerinde seyir halindeyken, mangal yakısını tutuşturup ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını belirtti.

Olayın hemen akabinde söz konusu yerden geçmekte olan ve olayı gören vatandaşın, müdahalesiyle ateşin büyümeden söndürüldüğünü ifade eden tahkikat sorumlusu, zanlı Yusuf Sadrazam’ın vatandaşın yaptığı şikayet ve tarif sonucunda tutuklandığını aktardı.

30 yaşındaki zanlı Yusuf Sadrazam’ın poliste verdiği gönüllü ifadede suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Zanlının 17 Mayıs Pazar günü bölgede meydana gelen ve ülkede büyük infial yaratan 2 yangınla da bağlantısının olup olmadığı ise araştırılıyor.

Meseleyle ilgili olarak yapılan aramada, zanlının olay yerine attığı yakıcı maddeler, araç içinden atılan ve içinde yanıcı madde kırıntıları olan poşet emare olarak alındı.

Girne Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Vedia Berkut Barkın, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, konunun ciddi olduğunu, zanlının gönüllü ifadesinin teyit tekzipinin yapılarak, olayla bağlantılı bir kişinin daha olabileceğini, zanlının 17 Mayıs’ta bölgede meydana gelen 2 yangınla bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını belirterek, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.