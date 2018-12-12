Ortak Kültürel Miras için 10 yıl...

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin yeni yayını “2008-2018 Ortak Mirasımız İçin 10 Yıl Birlikte Çalışma”nın tanıtımını bugün yapıldı.



Ara bölgedeki Chateau Status Restoran’daki tanıtım saat 12.30’da başladı.



Etkinlikte, komite üyeleri Ali Tuncay ve Glafkos Constantinides ile Avrupa Komisyonu’ndan Kjartan Björnsson ve BM Kalkınma Programı Ofisi Sorumlusu Tiziana Zennaro, yapılan çalışmalar ve gelecekle ilgili planları hakkında konuşmalar yaptı. Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi Takis Hacidimitriu ise sağlık sorunları nedeniyle etkinliğe katılamadı.



TUNCAY: “DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ, DAHA FAZLA BAŞARI HİKAYESİ…”



Kültürel Miras Teknik Komitesi Ali Tuncay konuşmasında, komite tarafından 10 yıldır UNDP’nin teknik desteği ve Avrupa Birliği’nin mali katkılarıyla projeler hazırlandığını ve önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.



Adadan geçen tüm medeniyetlerin bıraktığı tüm eserlerin, Kıbrıslı Türklerle Rumların ortak zenginliği olduğunu kaydeden Tuncay, bu zenginliği koruma, sürdürme ve gelecek nesillere devretme sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.



Kültürel miras alanında elli yıllık bir çatışmanın ardından Kültürel Miras Komitesi’nin bir iş birliği platformu haline geldiğini kaydeden Tuncay, “Tarih bize tek taraflı hukuki ve muhalif yaklaşımların adanın kültürel mirasının korunmasına bir katkısı olmadığını gösterdi” dedi.



Daha fazla iş birliği yapmaları halinde adadan daha fazla başarı hikayelerinin çıkacağına inandığını ifade eden Tuncay, şunları söyledi:



“TARİH KİTAPLARIMIZI SAVAŞ, ÇATIŞMA VE KÖTÜLÜKLERLE DOLDURDUK”



“Bu adada yaşayan insanlar olarak tarih kitaplarımızı savaş, çatışma ve birbirimize yaptığımız kötülüklerle doldurduk. Üstelik bunları çocuklarımıza da öğretiyoruz. Yaşadığımız acıları yatıştırdık. Hiçbir zaman beraber çalışmamız ve iş birliği yapmamız halinde neler başarabileceğimizden bahsetmedik. Gururda ve acıda birleşemedik.”



“SADECE ESERLERİ RESTORE ETMEDİK… GÜVEN VE BARIŞ KÜLTÜRÜ İÇİN DE ORTAM YARATTIK”



Tuncay, yaptıkları çalışmalarla sadece eserleri restore etmediklerini, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasına en çok ihtiyaç duyulan güven ve barış kültürünün oluşması için de ortam yarattıklarını kaydetti.



Bugün sadece broşürlerini kutlamadıklarını, bu yıl komitenin kuruluşunun 10. yıl dönümü olduğunu belirten Tuncay, geçen yıllar içinde müthiş bir sorumluluk üstlendiklerini, zamanla yarıştıklarını ve korunmaları için Kıbrıs sorununun çözülmesini bekleyemeyecek eserleri kurtarmaya çalıştıklarını dile getirdi.



CONSTANTINIDES: “BROŞÜR ÇOK ANLAMLI”



Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi Glafkos Constantinides de broşürün sadece Kıbrıs’ta yaşayan halklar için değil Kıbrıs dışında yaşayan insanlar için de çok anlamlı olduğunu söyledi.



Broşürün Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin son 10 yıl içerisinde yaptığı koruma ve restorasyon çalışmalarını içerdiğini kaydeden Constantinides, bu çalışmalarla komitenin güven artırıcı önlemler anlamında yol kat ettiğini belirtti.



Çalışmalarının tüm Kıbrıs’ı kapsadığını kaydeden ve yaptıkları küçük, orta ve büyük ölçekli çalışmalarla ilgili bilgiler veren Constantinides, tüm Kıbrıslılar için önemli olan eserler üzerinde çalışıldığını vurguladı.



Komitenin vizyonuyla ilgili bilgiler veren, barışa katkı yapmak istediklerini söyleyen ve gönüllü olarak çalıştıklarını ifade eden Constantinides, tüm kişisel kapasitelerini ortaya koyduklarını, büyük bir insan kaynağı, kültürel kaynak, teknik ve teknolojik destek aldıklarını anlattı.



Constantinides, komitenin son derece donanımlı bir danışma kurulundan destek de aldığını ifade etti, bu kişilerin isimlerini sıraladı ve kendilerine yardımda destekte bulunan tüm kişi kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.



BJÖRNSSON: “KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLARIN BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEĞİ NET”



Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson de komitenin elde ettiği tüm başarıların sunulan broşürde yer aldığını söyledi ve broşürdekilerin somut resimler olduğunu belirtti.



Avrupa Birliği’nin 2002 yılından beri Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarını finanse ettiğini dile getiren Björnsson,”zorluklar aşırı büyük” diyenler olduğunu ancak yanıldıklarını kaydetti.



“Bugün komitenin başarılarını kutlamak için buradayız. 55 proje, UNDP ile yapılan 6 sözleşme çerçevesinde AB’nin sağlamış olduğu 14.7 milyon Euro’luk maddi destekle küçük tamiratlar ve konservasyon yapılmıştır” diyen Björnsson, en önemli başarının ise iki toplumun birlikte, bir vizyonu paylaşarak ve hedeflere ulaşarak bir arada çalışmasını sağlamak olduğunu dile getirdi ve bunun kolay olmadığını kaydetti.



Björnsson, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların birlikte çalışabileceği, hassas konular üzerinde fikir birliğine varabileceği ve işleri yürüterek neticeler elde edebileceğinin net olduğunu vurgulayarak, işlerinin henüz bitmediğini, çalışmaların yürümesi için çabalarını devam ettirmeleri ve toplumlar için örnek teşkil etmeleri gerektiğini belirtti.



2019 yılında yeni bir sözleşme imzalanacağını, sonraki yıllar için de bir sözleşme öngörüldüğünü kaydeden Björnsson, devam eden dört proje bulunduğunu, birinin ihale aşamasında olduğunu söyledi ve “Bir gün yazılacak yeni bir broşür daha olacak” dedi.



ZENNARO: “50 YILI AŞKIN BİR SÜREDEN SONRA İLK KEZ KÖYLERİNE DÖNMELERİ…”



BM Kalkınma Programı (UNDP-PFF) Sorumlusu Tiziana Zennaro ise bugün sundukları yayının ilk basımının 2015’te yapıldığını ve 20 sayfa olduğunu, 2018 basımının ise 80 sayfa olduğunu söyledi.



Broşür içinde ada çapında 31 farklı kültürel miras alanından fotoğraflar ve hikayeler yer aldığını kaydeden Zennaro, “Bunlar arasında AB desteğiyle koruma çalışmaları yapılan, yapısal olarak desteklenen, fiziksel olarak korunan ya da restore edilen Ortodoks, Maronit ve Ermeni kiliseleri, camiler ve minareler, surlar, hamamlar, su kemerleri ve su değirmenleri yer alıyor” dedi.



Komiteyi başarılarından dolayı kutlayan Zennaro, bir kilisenin ya da caminin korunmasına dönük çalışmaların çoğu kez birçok insanın 50 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez köylerine dönmelerine vesile olduğunu ifade etti.



Kıbrıs’ta UNDP olarak çok önemli bir rol oynadıklarını bildiğini dile getiren Zennaro, “Bizler Teknik Komite’nin stratejisinin uygulayıcısıyız ve çalışmalarımız onların başarılarına katkı koymaktadır” diye konuştu.



Zennaro, komitenin çalışmalarının Avrupa çapında benzer inisiyatiflere ilham kaynağı olduğunu da ekledi.

