Ortak mücadele çağrısı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) “demokratik ve sol güçleri” güç ve eylem birliğine çağırdı.

Konuyla ilgili TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamada “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerek kampanyanın dost/düşman ayrımı üzerinden yürütülmesinin gerekse seçim sonuçlarının adil olmaması, toplumsal irademizi gölgede bırakmıştır” denildi.

“Seçimlere yönelik yapılan dış müdahale, toplumsal iradeyi manipüle ederek, kamu vicdanını yaralamıştır” şeklinde süren açıklamada, “siyasal parti veya ideolojiden bağımsız olarak ülkemizin bütün siyasal parti ve güçlerini bu konuda ilkesel davranmaya ve her ne amaçla olursa olsun dış müdahale çağrısı yapmaktan uzak durmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.