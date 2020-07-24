"Ortaklar arasındaki güvensizlik halkın beklentilerine yanıt vermiyor"

Memur-Sen, UBP-HP koalisyonu ortakları arasında süregelen güvensizliğin halka güven ve beklentilere yanıt vermediğini savundu.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz iç ve dış koşullar, kapris ve egoların çok ötesinde, büyük önem arz ediyor. Hükümet ortağı HP’nin, dayatmalarını hayata geçiremediği için, göreve devam eden hükümete alternatif hükümet arayışları, siyasi etiğe aykırıdır” iddialarında bulundu.

Manga, Memur-Sen olarak günü kurtarmaya değil, KKTC Devleti’nin geleceğini kurtarmaya çalışılması gereğine inandıklarını ifade etti.

“AB’nin tarafsızlığına inanmıyor, AB’ye güvenmiyoruz. KKTC Devleti ve halkımıza karşı uygulanmakta olan, siyasi ve ekonomik ambargoları, insanlık dışı olarak değerlendiriyoruz” diyen Manga, Akdeniz’ de suların ısındığı, GKRY’nin Kıbrıs Türk halkının egemen varlığı ve siyasi eşitliğine retçi tutumunu sürdürdüğü bu dönemde sessiz kalınmaması gerektiğini kaydetti

15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğimizi belirleme hakkını kullanarak, KKTC Devleti’ni kurduğunu belirten Manga şöyle devam etti:

“2004 Annan Planı referandumunda, Kıbrıs Türk halkı BM’nin de tesciliyle, kendi geleceğini belirleme hakkını kullanmıştır ve % 65 oranında “evet” oyu kullanılmıştır. Ancak geçen sürçte Rum tarafının retçi tutumunun aynen devam ettiği gözlemlenmiştir.

Gelinen aşamada, self determinasyon (kendi geleceğini belirleme) hakkını kullanan halkımızın kurmuş olduğu KKTC Devleti’nin Birleşmiş Milletler’e üyelik başvurusu yapmasını, tek siyasi çözüm olarak görüyor.

Hükümeti ve KKTC Meclisini bu konuda göreve çağırıyoruz. Hak sahibi halkımız buna hazırdır. Ya siz hazır mısınız?”