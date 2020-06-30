Ortaköy'de araç yangını

Ortaköy’de dün 13.00 sıralarında Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde park halinde bulunan Ferhat Canpolat’a ait LB 253 plakalı aracın motor bölümünde meydana gelen elektrik arızasından dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu aracın ön camı, tavan döşemesi, ön makine kapağı, motor kısmında bulunan tüm plastik aksamlar ile araç içerisinde bulunan elektrik boruları zarar gördü.

OZANKÖY’DE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ozanköy’de dün 17.30 sıralarında Şht. Cengiz Topel Sokak üzerinde Seçkin Turan yönetimindeki FB 440 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı.

Yangın, olay mahallinde bulunan şahıslar tarafından söndürülürken, yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

ARAÇ YANGINI UCUZ ATLATILDI

Öte yandan Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde dün 18.30 sıralarında seyir halindeki PA 003 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı.

Yangın, olay yerine gelen kişiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor kısmındaki kablolar yanarak zarar gördü.