Ortaköy ışıkları - Hastane çemberi yolu ile ilgili açıklama

Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı.



Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol trafiğe açıldı.



Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.



Öteyandan, Dipkarpaz - Zaferburunu Anayolu üzerinde, şiddetli yağışlar nedeniyle şu birikintileri ve yer yer toprak kayması olduğu açıklandı. Açıklamada, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi