"Ortalık Devleti düşüncesi kaygı verici"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Rum tarafı ile ortak bir devlet düşüncelerinin kaygı verici olduğunu savundu.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora, yazılı açıklamasında, “Siyasi eşitliğe dayalı cumhuriyeti silah zoru ve terörle gasp ederek bizi dışlamasını ve 56 yıldan beri devam ettirdiği gayri meşruluğunu dikkate almayarak bağımsız devletimizden vazgeçerek onlarla yeniden ortak bir devleti düşünmek gerçekten son derece kaygı vericidir ve üçüncü kez Rum’a soykırım fırsatı için zemin yaratacaktır” ifadelerini kullandı.