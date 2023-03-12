Ortaylı’dan “Kıbrıs Davamız” söyleşisi

Ortaylı’dan “Kıbrıs Davamız” söyleşisi
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Maarif Konferansları” kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Kıbrıs Davamız” söyleşisi düzenliyor.

Söyleşi saat 18.00’de başlayacak.

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