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Ortaylı’dan “Kıbrıs Davamız” söyleşisi
Kıbrıs
12 Mart 2023 Pazar 16:56
Genç
Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Maarif Konferansları” kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Kıbrıs Davamız” söyleşisi düzenliyor.
Söyleşi saat 18.00’de başlayacak.
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