Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Kibrit’ten Engelliler Farkındalık Haftası mesajı…

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, engellilerin, bir kez daha gelecekten umudunu kesmiş olarak 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası’na girdiğini bildirdi.

Kibrit hafta dolayısıyla yayınladığı mesajda, onlarca yıldır söyledikleri ve talep ettiklerini tekrarlamaya, bıkmadan usanmadan söylemeye ve insan olmaktan kaynaklanan hakları elde edebilmek için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

İki yıldır yaşanan birçok ekonomik sıkıntıların yanında son dönemde yaşanan siyasi olumsuzluklardan kaynaklı hükümet boşluğu nedeniyle bu yıl söz söyleyecek idareci bulamadıklarını kaydeden Kibrit, özellikle son iki yıldır tüm dünyada yaşanan pandemi döneminin, engellileri çok daha da fazla etkilediğini, ülkedeki mimari engeller yüzünden kısıtlanan engellilerin bu süreçte tamamen evlere kapandığını kaydetti.

Kibrit, engelliler için tek tesellinin, yavaş yavaş normalleşmeye giren süreçte herkesin bu durumu bire bir empati etmiş olması ve günün sonunda bu farkındalıkla gelecekte engelli haklarını teslim edilebileceği umudu olduğunu belirtti.

Kibrit şöyle devam etti:

“Bu yıl yine, onca olumsuz şartlar altında engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışan, duyarlı vatandaşlardan topladığı kuruş kuruş bağışlarla onların yaşam kalitesini ve ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamaya çalışan sivil toplum örgütlerinin hali nedir diye ne yazık ki hiç gündem olmadı ve hiçbir devlet desteğinden yararlandırılmadı. ‘Ne haliniz varsa görünüz’ dendi adeta. Fakat bu örgütler bu göz ardı edilişlerine rağmen yine de misyonları gereği sorumluluklarını yerine getirmek için canla başla çalışmalarına ve yardımlarına devam ettiler. Özellikle pandemi ile başlayan, ekonominin ve siyasi belirsizliğin de etkisi ile olumsuz yönde etkilenen engelli sivil toplum örgütleri şu an itibarı ile can çekişir durumdadırlar.

Yıllardır haklarımızın teslimi konusunda hazırlanıp yüce meclisimize gönderilen önemli yasalar bir kez daha kadük olmuş, yeni oluşacak olan hükümetin yeniden inisiyatif alıp gündem yapılması için tozlu raflarda yerlerini bir kez daha almışlardır. Özel Eğitim Yasası, Baremlerin Eşitlenmesi Yasası, Erken Tanı ve Erken Eğitim Yasası, Hasta Hakları, Yaşlı Hakları, Sağlık Kurulu Değerlendirme Tüzüğü vb. daha onlarcası hepsi ne yazık ki tekrardan sil baştan sıfırlandılar…

Devlet İhaleleri ile sağlanan ilaç ve tıbbi malzeme eksiklikleri halen daha devam etmekte olup, ilaç ihtiyacı olan hastalarımızın ve tıbbi malzeme kullanan engellilerimizin bu ihtiyaçlarını yine ilgili sivil toplum örgütleri karınca kararınca karşılamaya çalışmaktadırlar. Peki nereye kadar?

Ülkemizin ve toplumumuzun tamamı gerçekten çok zor günlerden geçirmektedir. Kimsenin gelecekten ümidi kalmamış, bireysel olarak çözüm yolları bulmak için ülkeyi terk etmeye dahi başlamışlardır. Bu belirsizlik ve çıkmaz biz engellileri ise açıkça korkutmakta, hayatlarımızı sürdürebilme noktasında belirsizliğe ve endişeye neden olmaktadır. Geçtik herkes gibi özgürce, eşit bir şekilde toplumla birlikte olmayı, kapalı evlerimizde yaşamımızı sorgular duruma gelmiş durumdayız.

İstihdam yok, sağlık yok, ilaç yok, eğitim yok, sosyalleşme yok, eşitlik, hak-hukuk yok, hayatlarımızı kolaylaştıracak herhangi bir çalışma çaba yok. Ama bu hafta bol bol fotoğraf olacak yine basınımızda, sosyal medyalarda birer biblo gibi engellilerimizin tasvir edildiği ve ‘Yanınızdayız’, ‘Herkes Bir Engelli Adayıdır’ söylemleri ile süslenmiş olarak.

‘Engelliliğe aday’ olmayınız. Hatta mümkünse hiçbir makama ve statüye aday olmayınız. Adaylığınızın sadece engellilerimizi değil, toplumun tamamını getirmiş olduğu durum ayan beyan ortadadır. Ne yazık ki ‘kral çıplak’…

10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası’nda, insan olmaktan kaynaklı haklarımızın farkında olmanız dileklerimle…”