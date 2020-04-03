Otelciler Birliği, 5 adet ventilatör bağışladı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Sağlık Bakınlığına 5 adet ventilatör bağışladı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden yapılan açıklamada, satın alınan 5 ventilatörin pandemi hastanesi olarak görev yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne ulaştırılması için Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiği belirtildi.

Otelciler Birliği, bu kötü günlerde en önemli ihtyaçlardan olan bu cihazların bir nebze rahatlama sağlayacağı bilinciyle hareket ettiklerini açıkladı.

Öte yandan Otelciler Birliği karantina tesisi olarak kullanılan tüm otel ve yurtların her türlü eksiğini günlük olarak karşıladıklarını belirtti. Birlik, otelcilerden sağlanan malzemelerin ihtiyaçlı karantina tesislerine iletilmek suretiyle destek verildiğini kaydetti.