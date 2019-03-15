Otello Çok Sesli Korosu'ndan Arter'e ziyaret

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çok Sesli Korosu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Erkan Dağlı ile Dernek Başkan Yardımcısı ve Koro Şefi Rana Erozan Uluçay ve Yönetim Kurulu üyesi Esra Uluçaylı’dan oluşan heyet, Otello Çok Sesli Korosu’nun yıl içinde katılacağı uluslararası boyutlu organizasyonla ilgili Başkan İsmail Arter’e bilgi verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kabulde, Otello Çok Sesli Korosu’nun ünü ülkeye yayılmış bir koro haline gelmesinin ötesinde çalışmalarını uluslararası boyuta da taşındığını ve kendilerini de gururlandırdığını, koronun güzel projelerine belediyenin de katkı koymasının hem Gazimağusa halkını hem kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan İsmail Arter, daha önce söylediği “Gazimağusa ülkemizin kültür-sanat başkentidir” sözünün öylesine söylenmiş bir söz olmadığını ifade ederek, “Bu sözü bizlere sanatçılarımız söyletti. Çıtayı öyle bir yukarıya çıkardık ki aşağıya düşürme şansımız yoktur. Daha ileriye giderek Mağusa’daki sanat severler ve ülkemize çok daha fazla güzellik yaşatmak istiyoruz. Uluslararası boyutuyla daha fazla turistin ilgi göstereceği atmosferi burada yaratıyoruz” dedi

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Erkan Dağlı konuşmasında, Gazimağusa’yı kültür-sanat şehri yapmak için geçmiş yıllardan beridir çalıştıklarını, Kıbrıs’ta Mağusa’nın sanat şehri olarak söylenmeye başladığını ifade etti.

Geçen yıl Prag’da koro festivaline katıldıklarını, bu yıl bir adım daha yukarıya çıkarak eylül ayında Barselona’da Uluslararası Korolar Festivali’nde yarışmaya katılacaklarını aktardı.

Dağlı, 10 Kıbrıs halk şarkısını bir Cd’de topladıkları çalışmalarından bahsederek, Nisan ayında ise “Korolar Söylüyor” konserini 5 koronun katılımıyla gerçekleştireceklerini, bu kadar koronun aynı anda sahneye çıktığı başka bir örneğin olmadığını ifade etti.

Bu yıl ülkede hiç yapılmayan bir piyano festivali yapmayı düşündüklerini ifade eden Dağlı, festivale dünya çapında bir piyanist ve eğitimci olan Gülsin Onay’ın ismini vereceklerini, festivali ülkede müzik alanında iz bırakan piyano sanatçısı ve hocası Jale Derviş’in anısına yapacaklarını söyledi.

Dağlı, Gülsin Onay Piyano Festivali kapsamında Gülsin Onay’ın açılış konseri vereceğini, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde ise müzik öğretmenlerine yönelik workshop çalışmasının yer alacağı bilgisini verdi.