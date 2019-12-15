Otomasyon çalışmalarında ikinci etap tamamlandı

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın KKTC Sağlık Bakanlığına otomasyon çalışmaları konusunda verdiği destek meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye’den ülkemize gelen yedi kişilik otomasyon ekibi Sağlık Bakanlığı personeliyle sonuç odaklı yoğun çalışmalar sürdürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Pilli, otomasyon sisteminin hayata geçirilmesi için yoğun bir tempoda çalışıldığını, bunun kendileri için hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ekiplerinin desteği ile otomasyon konusunda kısa sürede ilerleme kaydettiklerini belirterek, sadece ilaçta değil, sağlık sisteminin genelinde uygulanacak otomasyon sisteminin reform niteliğinde olacağını kaydetti.

TC- KKTC işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Türkiye’den gelen ekipler ülkemizdeki uzmanlarla hafta sonu olmasına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam etti. Ekipler, bugün gün boyunca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde çalışmalarını sürdürdü.