Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Özlem Gürkut oy birliği ile yeniden seçildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 23. Olağan Gelen Kurulu dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, doktor milletvekilleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Yonca Morris, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Kaan Asvaroğlu’nun ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Divan Başkanlığını Adil Özyılkan, Sekreterliklerini Ömer Taşargöl, Mehtap Halıcı ve Fidan Şenova’nın yaptığı genel kurul 314 hekimin katılımıyla gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Özlem Gürkut oy birliği ile seçildi. Genel kurulda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de yapıldı.

Sonuçlar şöyle;

Yönetim Kurulu :

Dr. Düriye Deren Oygar, Dr. Elşen Mülazimoğlu, Dr. Derlen Özgeç, Dr. Çağrı Cemaller, Dr. Minel Özen, Dr. Dt. Okan Yücel, Dr. Dt. Ahmet Özant, Dt. Erim Tandoğdu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler :

Dr. Ceyhun Dalkan, Dr. Pembe Eriz, Dr. Sadrettin Tuğcu, Dr. Yeliz Engindereli

Onur Kurulu :

Dr. Sonuç Büyük, Dr. Sibel Tozakı, Dr. Çiğdem Mehmetoğlu, Dr. Mehmet Avcı, Dt. Ayşe Günbay, Dr. Dt. Sevim Bektaş,

Onur Kurulu Yedek Üyeler

Dr. Rüveyde Bundak, Dr. Dt. Filiz Besim

Denetleme Kurulu

Dr. Ceyhun Birinci, Dr. Mehmet Mehmetoğlu, Dr. Hasan Şafakoğulları

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler :

Dr. Bülent Dizdarlı