Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 18.00’de sona erecek

YSK, seçim günü uyulması gereken kuralları hatırlattı.Kıbrıs Türk halkı, 11 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanlığı için bugüne kadarki en fazla adayın olduğu ve 7’si bağımsız 11 adayın yarışacağı seçim, Yüksek Mahkeme yargıçlarının sayısını artıran Anayasa değişikliği halkoylamasıyla birlikte Pazar günü yapılıyor. 12 Ağustos’ta başlayan seçim takvimi uyarınca, propaganda süreci, seçimden bir gün önce, cumartesi saat 18.00’de tamamlanacak ve ardından seçim günü yasakları devreye girecek.