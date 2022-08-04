Oygar: “Maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşer ve okullar açılınca daha rahat oluruz”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar, gelecek ay, okullarda yeni ders yılının başlayacak olmasından dolayı vaka sayılarının olabildiğince azaltılmasının önem arz ettiğine işaret ederek, vatandaşlara kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna uyma ve aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

“Kapalı alanlarda maske takmak zorunludur” diyen Müsteşar Oygar, “Önümüzdeki ay okullar açılacağı için vaka sayısını olabildiğince azaltmamız önem arz ediyor… Eğer maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşer ve okullar açılınca daha rahat oluruz” ifadelerinde bulundu.

Ayrıca Oygar, Türkiye de dahil bazı ülkelerde Kovid-19 vakalarda artış olduğuna işaret ederek, “Bunlardan etkilenebiliriz. Aşılanması gereken kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 aşı tablosuna göre aşılarını yaptırmalıdır” dedi.

Çocukların aşılanmasına da önem verilmesi gerektiğini belirten Oygar, Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, çocuk enfeksiyonları uzmanlarının önerileri doğrultusunda, 5-17 yaş grubu için önerilen aşı tablosunun yer aldığını da belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, son bir haftada ülkede Kovid-19 vakalarında gözlemlenen göreceli düşüş, Kovid kaynaklı ölümlü vakalar, Kovid-19 aşıları ve Güney Kıbrıs’ta tespit edilen maymun çiçeği virüsü vakasına ilişkin olarak Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bazı değerlendirmelerde bulundu.

-“Ölümlü vakalarda artış yok”

Müsteşar Oygar, son bir haftada ülkede göreceli olarak düşüş gösteren Kovid-19 vakalarına rağmen Kovid kaynaklı üç ölüm meydana gelmesine ilişkin olarak TAK’a değerlendirmede bulunarak, ölümlü vakalarda artış olmadığını, bu üç ölümlü vakadan ikisinin; tüm viral enfeksiyonlardan etkilenen ileri yaş grubundan, bir kişinin de bağışıklığı sistemini baskılayıcı tedavi gören kronik hasta grubundan olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı güncel verilere göre 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 15 bin 447 Kovid-19 testi yapıldı, bin 950 vaka görüldü, üç kişi hayatını kaybetti. Bakanlık, 20-26 Temmuz tarihleri arasında 2; 13-19 Temmuz tarihlerinde de 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybettiğini açıklamıştı.

Oygar, Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışlarda azalma olduğunu belirterek, daha önce hastaneye 11-12 kişinin yatışı olurken, şu anda bu sayının 7-8 kişiye düştüğünü söyledi. Oygar, “Dün itibarıyla yoğun bakımda tedavi gören hasta yoktur. Şu anda hastanede toplam 8 Kovid hastası var. Bunların 5’i göğüs hastalıkları, 2’si enfeksiyon ve biri de dahiliye servisinde tedavi görmektedir” dedi.

-“Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğuna uyalım”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, temmuz ayında Kovid-19 vakalarında ‘peak’ yaşanmasının ardından son bir hafta vakalarda görülen göreceli düşüşe ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bu virüsün kendi seyridir; yeni mutasyona ve tedbirlerinin gevşemesine bağlı olarak vakalar artıyor. Haziran itibarıyla yeni mutasyon olunca temmuzda bir peak yaşandı. Peak yaşandıktan sonra bu mutasyon ve enfekte olan kişi sayısı tekrardan inmeye başlıyor. Bundan önce ocakta bir peak yaşamıştık. Artan vakalar nedeniyle kapalı ve kalabalık alanlarda maske zorunluluğunu yeniden uygulamaya koyduk. Buna ne kadar uyum gösterdiğimize bağlı olarak vakalarda düşüş yaşanabilir.”

Oygar, gelecek ay okulların açılacak olmasından dolayı vaka sayılarının olabildiğince azaltılması için kişilerin bireysel olacak alabilecekleri önlemlerin önemine işaret ederek, “Kapalı alanlarda maske takmak zorunludur. Önümüzdeki ay okullar açılacağı için vaka sayısını olabildiğince azaltmamız önem arz ediyor. Eğer maske zorunluluğuna uyarsak vakalar düşecektir ve okullar açılınca daha rahat oluruz” dedi.

Oygar, bu bağlamda aşılanmanın önemine de işaret ederek, “Türkiye de dahil bazı ülkelerde vakalarda artış var. Bunlardan etkilenebiliriz. Aşılanması gereken kişiler, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kovid-19 aşı tablosuna göre aşılarını yaptırmalıdır. Çocukların aşılanmasına da önem gösterilmeli. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, çocuk enfeksiyonları uzmanlarının önerileri doğrultusunda, 5-17 yaş grubu için önerilen aşı tablosu da yer alıyor” dedi.

Oygar, bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile, gelecek ay açılacak olan okullarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında konuları ele almak için bir toplantı yapacaklarını da açıkladı.

- “Kovid-19 aşılarımızı olalım”

Oygar, şu anda ülkede “yeterli” miktarda Kovid-19 aşısı bulunduğunu belirterek, “Eylül aynı bekliyoruz. Yeni aşı çalışmaları var. Eğer yeni aşılar çıkmazsa aynı aşılardan isteyeceğiz. Ama yeni aşılar çıkarsa, yeni aşılardan talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

Koronavirüsün yeni varyantlarına karşı etkili Kovid-19 aşısı geliştirmesi çalışmalarının devam ettiğini, ancak bu geliştirilmiş aşının eylülde çıkıp çıkmayacağının kesin olmadığını belirten Oygar, aşı olmayan ya da yaptırdığı aşısının geçerlilik süresi dolan kişiler mutlaka aşılarını olmalı” dedi.

“Mevcut Kovid aşılarının, çapraz reaksiyon”lara (cross reaction) etkisiz olduğu yönünde elimizde kesin bir veri yok” diyen Oygar, şöyle devam etti:

“Teorik ve bilimsel olarak biz biliyoruz ki aşının geçerlilik süresi geçtiyse ve bu virüse kaşı bağışıklığımız düştüyse aşımızı olmalıyız. Eylülde yeni aşının çıkması bekleniyor ama kesin bir şey yok. O nedenle bu zamanı bağışıklığımız düşük şekilde geçirmemeliyiz, aşının zamanı geldiyse aşı olalım. Bu yeni aşı çıkınca kullanımın kılavuzuna göre kişiler için yeni öneriler, yeni bir algoritma gelecektir. Aşı olan dişiler dezavantajlı duruma düşmeyecektir.”

-Maymun çiçeği virüsü

Müsteşar Oygar, Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakasının tespit edilmesinin ardından hem Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, hem Enfeksiyon Kontrol Komitesi hem de İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’nde konuyu görüştüklerini söyledi.

Oygar, şu ana kadar ülkede şüpheli ya da kesin tanı konan maymun çiçeği vakası olmadığını da ifade ederek, maymun çiçeği hastalığın tanısı için kullanılan kitlerin ülkede bulunduğunu, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genetik Laboratuvarında bu kitlerle olası bir şüpheli vakaya tanı konulabileceğini belirtti.

Oygar, Bakanlığın olarak maymun çiçeği hastalığı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde “Maymun Çiçeği Virüsü” Rehberi (Monkeypox Guidebook) yayımladıklarını, enfeksiyon hastalıkları servisinde izole odaların ayırdıklarını ve dünyada aşı tedariğinin sınırlı olduğu çiçek aşısı için Türkiye ve AB’den talepte bulunduklarını da hatırlattı.