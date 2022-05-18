Oyun parkı içinde aniden rahatsızlanan şahıs yaşamını yitirdi

İskele'de bir siteye ait oyun parkı içinde aniden rahatsızlanan Mehmet Sarıyıldız (E-51), yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 19:30 sıralarında meydana geldi.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa' da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan S.Y’nin (E-42) iş yerinde satışa sunulan iki su motorunu çaldıktan sonra arkadaşı A.T. (E-29) ile söz konusu su motorlarını internet üzerinde satışa sundukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022, 13:40