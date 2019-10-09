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Ozanköy'de ani ölüm

Ozanköy'de ani ölüm
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Ozanköy’de sakin Mehmet Zeki Aslıhan (E-83), bugün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan  yapılan yazılı açıklamada, Aslıhan’ın Çatalköy’de denize girmek için gitmiş olduğu bir işletmeye ait sahil kıyısında rahatsızlanarak Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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