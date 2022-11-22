Ozanköy Şehitleri anıldı

Ozanköy Şehitleri Ali Ahmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep, ve Mustafa Hasan Yavaş, bugün Ozanköy Şehitler anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Ozanköy Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşu eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende yapılan konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının bugünlere zorluklar ve yokluklar yaşayarak, oldukça karanlık günlerden geçerek geldiğine dikkat çekilerek, bugünün, varoluş mücadelesinde canlarını ortaya koyan aziz şehitlere borçlu olunduğu vurgulandı.

Törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Bakım Albay Ahmet Tümay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, siyasi parti temsilcileri askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı.

Tören, protokol sırasına göre Ozanköy Şehitler Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı, ardından bir dakikalık saygı duruşu eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

The English School of Kyrenia öğrencisi Yiğit Toprak Köşker’in, “Şehitlerimize Ağıt” adlı şiiri okumasının ardından, şehit yakını Mustafa Ergüven konuşma yaptı.

Ergüven, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yaşamını kaybeden şehitlerin minnetle anıldığını belirterek, adını taşımaktan her zaman onur duyduğu dayısı Mustafa Hasan Yavaş’ın, 1974 Temmuzunda, henüz 19 yaşındayken şehit olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere zorluklar ve yokluklar yaşayarak, oldukça karanlık günlerden geçerek geldiğini vurgulayan Ergüven, Kıbrıs Türk halkının bugün bu topraklarda özgürce ve güven içinde sürdürdüğü yaşamını, Kıbrıs Türk halkının tüm unsurlarıyla gösterdiği varoluş mücadelesine ve bu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerine borçlu olduğunu vurguladı.

“Sadece şehitlerimize değil, çocuklarımıza da borcumuz var. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi bitmemiştir. İçeride de dışarıda da devam ediyor. Kimlik mücadelesi de, irade mücadelesi de, ekonomik kalkınma mücadelesi de, uluslararası arenada hak ettiği yeri bulma mücadelesi de devam ediyor” diyen Ergüven, Kıbrıs Türk halkının bu mücadeleye baş koyduğunu söyledi.

“Geçmişte yaşanan acılar bir daha yaşanmasın, analar ağlamasın, bu adanın çocukları 18’inde birbirlerine silah değil çiçek doğrultsun diyedir bu mücadele…” diye konuşan Ergüven, Kıbrıs Türk halkının barış ve memleket sevdasının hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydetti.

Tören konuşmanın ardından sona erdi.