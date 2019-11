Ozanköy Şehitleri törenle anıldı

1963-1974 dönemindeki çatışmalarda şehit olan Ozanköy Şehitleri anıldı.

Şehitler, Ali Ahmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep ve Mustafa Hasan Yavaş Ozanköy Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma Töreni’ne, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Merkez Komutanı Topçu Albay Mehmet Bayraktar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm, HP Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, siyasi parti kurum kuruluş dernek okul ve muharip derneklerin temsilcileri katıldı.

Ozanköy Şehitleri Anıtına çelenklerin konulmasının ardından, Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Girne English School of Kyrenina öğrencisi Irmak Gürtuna “Vatanın Her Karış Toprağında Şehit Kanı Var”, Şehit Hasan Cafer İlkokulu öğrencisi Yezdanur Şahin ise “Beşparmak Melodileri”adlışirileri okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı şehit Mustafa Hasan Yavaş’ın yakını Mustafa Ergüven yaptı.

Ergüven, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en meşakkatli döneminde canını siper ederek bu topraklarda Kıbrıs Türk varlığının sürdürülebilmesi için hayatını kaybeden şehitlerin minnetle anıldığını kaydederek, adını taşımaktan her zaman onur duyduğu dayısı Mustafa Hasan Yavaş’ın, 1974 Temmuz’unda Beşparmak Dağları’nda henüz 19’undayken şehit düştüğünü anlattı.

Milli mücadele yıllarındaki çatışmaların son bulduğunu ancak Kıbrıs Türk halkının ayakta kalma, varlığını sürdürme ve kimliğini koruma mücadelesinin sürdüğünü Ergüven, “Şimdi varoluş mücadelesinin bir başka evresindeyiz. Halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınmasının sağlanması ve dünya tarafından tanınan, saygın bir yer edinmesi için hepimize düşen görevler var” dedi.

Ergüven, “Bu topraklarda özgürce, barış içerisinde, insanca, kendi kendini yöneten, dünyalı bir yaşam sürecekleri bir gelecek için çocuklarımıza borcumuz, şehitlerimize andımız var! Bir daha hiçbir ananın gözünde evlat acısını görmeyelim diye barışa sevdamız var!” diye konuştu.

Tören konuşmanın ardından sona erdi.