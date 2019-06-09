Ozanköy ve Lefkoşa'da uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Ozanköy ve Lefkoşa’da iki evde uyuşturucu bulan polis olaylarla ilgili 2 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Ozanköy’de, D.D.’nin (E-27) evinde arama yaptı. Evde, 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ve öğütücü bulan polis adı geçen kişiyi tutukladı.

Öte yandan, Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde R.C.’nin (E-51) evinde yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında reçine haline getirilen hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.