Özatay Fotoğrafçılık sahibi Buket Özatay, Annesi'nin PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu

Fotoğraf sanatçısı, Buket Özatay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesi Feryal Özatay'ın Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Feryal Özatay'ın hastanede tedavi altına alındığını belirten Buket Özatay, kendisi dahil tüm aile fertlerine yapılan ilk testlerin negatif olduğunu ancak karantinada olduklarını açıkladı.

Buket Özatay'ın paylaşımında;

"Annem Feryal Özatay'ın Covid 19 testi pozitif çıktı. Ben dahil çocukları ve torunlarının ilk testleri negatif çıktı. Annem Pandemi Hastanesinde tedavi görmektedir. Durumu iyidir. Bizler ise 14 gün karantina otellerinde misar ediliyoruz!!! Bu durumdan dolayı da İş yerimiz Özatay Fotoğrafçılık 23 Ekim - 6 Kasım 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Sağlıkla Kalalım. Arayıp soran herkese teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.