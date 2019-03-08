DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise parti çalışmalarını aktarmasının yanı sıra hükümetin gündeminde olan özelikle kamu reformu ve muhalefetin tutumunu değerlendirdi.

DP’nin tüm partilerden farkının halka daima doğruları söylemek olduğunu yineleyen Özcafer, bunu yaptığı icraatlarında da ortaya koyduğunu belirtti.

“Hükümet düşüyor, yeni hükümet oluşuyor” söylemlerine de sert tepki gösteren Özcafer, “Hükümetin bir yere gittiği yok. Dimdik ayakta duruyor. Ülkenin önünü açacak, ivediliği bekleyen yasaları hayata geçirmek dörtlü koalisyona nasip olacak” diye konuştu.