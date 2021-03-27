Özçakır: " Özel ve kamu çalışanları karşı karşıya getiriliyor"

Ekonomist, vergi uzmanı Kemal Özçakır, Didem Gürses ile Alternatif Programına katılarak, kamuda örgütlü 4 sendikanın hayat pahalılığının dondurulması halinde grev dâhil her türlü eyleme gidileceğini konusunda yapılan açıklamalarını değerlendirdi. Özçakır, pandemi döneminde özelde çalışanlar ve kamu çalışanlarının karşı karşıya getirildiğini belirtti.

Sosyal adalet kamu kesiminin gelirlerini aşağıya indirmek değil, özel kesimin gelirlerini belli bir seviyeye çıkarmak demektir diyen Özçakır, gelir adaleti sağlanmadan, sosyal adaletin sağlanamayacağına dikkat çekti.

Özcakır, en fazla gündeme getirilen ancak üzerine gidilmeyen konunun vergi konusun olduğunu, bu konunun masaya yatırılması için ülkenin bilir kişilerinden destek alınması gerektiğini söyledi.

Enerji Bakanlığı tarafından elektriğe yüzde 15’lik bir zammın gündemde olduğununun ifade edilmesi konusuna da değinen Özçakır, zaten zorda olan küçük kobiler ve reel sektörün çok zor koşullarda faaliyetlerini yürütebileceklerini, alım gücünün düştüğünü, denetimin olmadığını kaydetti.

Özçakır, böylelikle ekonomik çarkın bir süre sonra dönmeyeceğini vurguladı.