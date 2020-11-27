Özçakır: "Tahvil olayında Merkez Bankası’na görevler düşer"

Ekonomist, Vergi uzmanı Kemal Özçakır,Kıbrıs Genç Tv'de katıldığı programda hükümet krizini ve bunun ekonomiye sosyal yapısının nasıl yansığı yönünde değerlendirmede bulundu. Ülkede yaşanan hükümet eksikliğine dikkat çekerek son derece vahim hale gelen ekonomik krizi programda dile getirdi.

Covid 19'un sebep olduğu ekonomik kriz ile buna yönelik pratik çareler ile hükümet kurma çalışmalarının gölgesinde tamamen unutulduğuna vurgu yaptı. Özçakır, Merkez Bankası'nın Bankacılar Birliği ile de istişare ederek bir yıldan fazla borçlanmalar için çıkarılan devlet tahvillerini çıkarılabileceğini belirtti.

Tahvil olayında ise Merkez Bankası’na görevler düştüğünü belirterek, bu konuda Merkez Bankası hükümetle iş birliği yaparak ve bankalar birliği ile ortak çalışma yaparak bankaların gücü oranında devlet tahvili çıkarılabilir açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 20:14