Özçelik: “Müdür vekili atanan Direl, 18 A baremini çekmeye devam ediyor"

Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdür Vekili olarak atanan Kamil Direl’in 18 A baremini çekmeye devam ettiğini, yapılan işlem ile yeni bir 19. barem kadro açılmadığını vurguladı.

Özçelik yapığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürlüğü olarak bazı üst düzey yöneticilerin görev yerlerinin değiştirildiğini ve müdür mevkiine Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Kamil Direl’in müdür vekili olarak atandığını anımsattı.

Özçelik, yapılan işlem ile yeni bir 19. barem kadro açılmadığını ifade ederek, Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl’in 18 A baremini çekmeye devam ettiğini, dolayısıyla basında yer alan bazı haberlerin gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

Gürcan Erdoğan’ın ise 19. baremden maaş almaya devam edeceğine işaret eden Özçelik, “Genel Müdür baremi hale hazırda barem 19, Genel Müdür Yardımcısının baremi ise 18 A’dır. Bu durumda da herhangi bir değişiklik olmamıştır” dedi.