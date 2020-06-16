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Özcenk: "Hocanın 17 Haziran itibarıyla 5 yıllığına rektör olarak atanması oybirliği ile uygun görüldü"

Özcenk: "Hocanın 17 Haziran itibarıyla 5 yıllığına rektör olarak atanması oybirliği ile uygun görüldü"
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr Aykut Hocanın yeni rektör olarak atandı.

Rektör adayı belirleme eğilim yoklamasını kazanan Hocanın’ın adaylığı DAÜ senatosunda görüşüldü.

DAÜ Senatosu ,  Hocanın’ın  rektör  olarak atanmasına ilişkin karar önerisini oy birliğiyle kabul ederek, Vakıf Yöneticiler kuruluna sundu.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun tek gündemle yaptığı toplantının sonucunu ise DAÜ  Vakıf  Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk açıkladı.

Özcenk, Prof. Dr. Hocanının 17 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 5 yıllığına rektör olarak atanmasının  oybirliği ile  uygun görüldüğünü açıkladı.

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