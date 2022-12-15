Özcenk: "Kapalı Maraş bir ulusal politikadır"

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Özcenk, Kapalı Maraş’ın bir ulusal politika olduğunu ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi olarak buradaki açılım sürecinde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Erdal Özcenk, katıldığı bir televizyon programında Kapalı Maraş’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kapalı Maraş’ın bir ulusal politika olduğuna dikkat çeken Özcenk, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ulusal politikayı destekliyoruz, desteklememiz de lazımdır” dedi.

“Federasyonu 50 sene konuştuk olmadı” diyen Özcenk, yeni politika ile güçlü KKTC’nin hedeflendiğini vurguladı.

Gazimağusa Belediyesi olarak Kapalı Maraş’ın açılım sürecine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Özcenk, “Bugüne kadar Kapalı Maraş’ı 1 milyon kişi ziyaret etti. Bu şehrimiz için çok önemlidir. Biz yeni dönemde Gazimağusa Belediyesi olarak bu açılım sürecinde yer alacağız” diye konuştu.

Kapalı Maraş’taki açılım sürecinin devamında belediyenin ek gelir kapılarına sahip olacağına dikkat çeken Özcenk, ayrıca buradaki açılımlarla yeni istihdam alanlarının yaratılacağını kaydetti.

Erdal Özcenk, Kapalı Maraş’ın ekosisteminin incelenmesi durumunda çok ciddi bilgiler elde edilebileceğini aktararak, bu noktada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) bilim insanlarından faydalanılması gerektiğini belirtti.

Kendi yönetimindeki belediyenin DAÜ ile çok daha yakın çalışacağını da sözlerine ekleyen Özcenk, “Biz belediyemizin yönetimini bilim inşalarıyla şekillendirip çağdaş hizmetler sunmak için aday olduk” ifadelerini kullandı.

Seçmenlere de çağrıda bulunan Erdal Özcenk, “Kalbi Mağusa için atan herkesi bizimle yürümeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.