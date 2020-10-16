Özcezarlı anısına uçacaklar

Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı anısına yamaçparaşüt hedef yarışması organize edildi. 30 Ekim Cumartesi günü planlanan yarışma için kayıtlar başladı. Tatlısu Belediyesi Ev Sahipliğinde, Tatlısu Yamaçparaşütü Uçuş Alanında gerçekleştirilecek yarışma, havanın müsait olmaması durumunda yedek gün olarak Pazar günü gerçekleştirilecek. Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından organize edilen yarışma, KKTC Hava Sporları Federasyonu desteği ve Tatlısu Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.

Son kayıt tarihinin 23 Ekim olarak açıklandığı yarışma sabah 8.00’de başlayacak ve 11:00-15:00 arası verilecek aranın ardından 5:00-17:00 saatleri arasında tamamlanacak. Yarışmanın havanın durumuna göre tamamlanması durumunda ise ödül töreni ise saat 17:30’da gerçekleştirilecek.