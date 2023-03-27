Özçınar, “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı

Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, özgür ve bağımsız olması büyük önem arz eden tiyatro sanatının, toplumlara hoşgörü, dayanışma, barış ve demokrasiyi kazandırarak gönüller arası bağ kurmakta olduğunu kaydetti.

Özçınar 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolaysıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı.

“Sahnede sanat ile başka bir dünyayı bizlere sunan, eleştirel bakış açısıyla uyanışı sağlayan tiyatro, toplumların kültürel gelişimine çok büyük katkıları olan tarihin en eski sanat dallarından biridir. İmkansızlıklar içerisinde emek veren tüm tiyatro sanatçılarımızın ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutlar, tiyatro sanatının özgürce sahnelenebileceği nice güzel yarınlar dilerim.”