Özçınar, Avrupa Konseyi İdari İşler Komite Toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari İşler Komite Toplantısı’na çevrimiçi olarak katıldı.

İdari İşler Komitesi’nin Başkan Yardımcılığı seçimi de yapılan toplantıda, Linda Gillham komitenin beşinci başkan yardımcısı oldu.

Toplantıda, nefret söylemi ve sahte haberler, bölgesel kimlikler, akıllı şehirler ve bölgeler, Avrupa Kent Tüzüğü, Avrupa Demokrasi ve Yönetim Komitesi ile işbirliği, Komite’nin çalışma programı konuları ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, Kongre Genel Sekreteri Andreas Kiefer, Avrupa Konseyi ve Kongre faaliyetleri son gelişmeleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Komite üyeleri 2023 çalışmaları için rapor ve faaliyetler için önerilerde bulunarak çalışma planını onayladı. Özçınar, toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.