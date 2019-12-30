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Özçınar'dan çocuklara ziyaret

Özçınar'dan çocuklara ziyaret
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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Kreş ve Eğitim Merkezi'ndeki miniklerin yeni yılını kutladı.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar bugün saat 11.00’da Güzelyurt Belediye Kreş ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 
Özçınar, 2020 yılının herkese sağlık ve huzur getirmesini temenni etti. Yarının büyükleri çocukların yeni yıllarını kutlayan Özçınar yeni yıl dolayısıyla çocuklara hediye verdi.

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