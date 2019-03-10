Özçınar'dan mesaj

Belediyeler Birliği, İrsen Küçük’e Allah’tan rahmet, eşi Gülin Küçük, ailesi, sevenleri ve topluma başsağlığı diledi.

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Eski Genel Başkanlarından İrsen Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan, kıymetli büyüğümüz İrsen Küçük’ün ülkemize verdiği hizmetler unutulmayacaktır”