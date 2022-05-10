Özçınar'dan Ordu Belediyesi'ne ziyaret

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Mahmut Özçınar, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başkan Mehmet Hilmi Güler ile de bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Özçınar’ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederken, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Ordu’da Başkan Güler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özçınar ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehir uygulamaları, katı atık düzenli depolama alanı ile gazdan elektrik üretimi yapan tesisi de ziyaret ederek, incelemelerde bulunup bilgi aldı.