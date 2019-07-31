Özçınar'dan teşekkür

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün saat 11.00’da Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özçınar 28 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 42. Güzelyurt Portakal Festivali süresince Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün trafik güvenliği ve alınan tedbirler konusunda göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür etti.

Festivalin huzurlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştiğine dikkat çeken Özçınar, görevli polisleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.