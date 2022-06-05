Özçınar “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, çevre bilincinin arttığı bir dünya temennisinde bulundu

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Dünya Çevre Günü mesajında, çevre bilincinin her geçen gün daha da arttığı bir dünya temennisinde bulundu.

Özçınar, çevre sorunlarının sadece bu tarihte gündeme getirilmesinin yeterli olmadığını ancak yaratılan farkındalık ve çağrıların önemli olduğunu kaydetti.

Özçınar, çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanan “Dünya Çevre Günü'nün”, tüm insanlığın geleceğini yakından ilgilendirdiğini belirtti.

Çevreye karşı duyarlılığın bir yaşam biçimi haline getirilmesi için çocukların bu bilinçle yetiştirilip, eğitilmesi gerektiğini kaydeden Özçınar, özellikle küresel çevre sorunlarının hissedilir şekilde dünyayı etkilediği bu dönemde bunun önemli olduğunu vurguladı.