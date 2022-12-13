Özçınar: “En büyük projem bölgeyi tarım şehri yapmak”

Güzelyurt Belediye Başkanı, UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, 14 meclis üyesi adayıyla birlikte kent genelinde ve belediye sınırlarına bağlı köylerde ziyaretlerini sürdürüyor.

Özçınar, Güzelyurt halkına hizmet aşkı, kente duyduğu sevgi ve heyecanla mevcut projeleri tamamlayacağını, yenilerini hayata geçireceğini vurguladı.

Göreve geldiği ilk yıllarda çağdaş belediyeciliğin gereği olan altyapı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’nin mali yapısının güçlü olduğunu, sosyal ve kültürel aktivitelerle takdir edilen bir marka olduğunu anlattı.

-“Nüfusun Artmasıyla Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı projesi hayata geçti”

Özçınar, Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2012 yılında hizmete girdiğini, 2020 yılında atık suyun tarımda kullanılmasına yönelik projenin hayat bulduğunu, 2022 Haziranda ise Atık Su Arıtma Tesisi kapasite artırma projesinin temellerinin atıldığını kaydederek, projenin yaklaşık 7 aya kadar tamamlanacağını vurguladı.

Özçınar atık su arıtma tesisinin kapasitesini yaklaşık ikiye katlayacak Avrupa Birliği destekli projenin, tesise gelen atık suyun kapasiteyi zorlayacağının hesaplanması üzerine kapasite artırımına gidildiğini ve 3 yıl sonra yazılması planlanan projenin öne alındığını vurguladı.

-“Güzelyurt tarım şehri olacak”

Yeni dönemde en büyük projesinin bölgeyi tarım şehri yapmak olduğunu ve bunun için gereken her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu kaydeden Özçınar, çok verimli toprakları bulunan Güzelyurt’un bir tarım şehri olacağını belirtti.

Pandemi sonrası gıda fiyatlarının artış göstermesiyle üretimin öneminin arttığına dikkat çeken Özçınar, üretimin ekonomiye büyük katkı sağlayacağını söyledi.