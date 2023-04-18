Özçınar, görevini öğrencilere devretti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kurtuluş İlkokulu Müdürü Murat Akpınar başkanlığında bölge ilkokullarından öğrencileri kabul etti. Özçınar kabulde, Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Toprak İneci ile Serhatköy İlkokulu öğrencisi Maynur Keskin’e görevini de devretti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kurtuluş İlkokulu Müdürü Murat Akpınar başkanlığında bölge ilkokullarından ikişer öğrencinin yer aldığı grup, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı makamında ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konuşmasına “İyi öğretmen, iyi bir öğretmen yetiştirir” sözüyle başlayarak, öğretmenliğin en kutsal görev olduğunun altını çizdi.

Çocuklara belediyenin görevlerini anlatan Özçınar, su, çevre ve temizlik gibi temel hizmetler yanında kentin yaşam kalitesini yükseltmek için de çalıştığını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde öğrencilerin kendisine yaptığı anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçınar, çocukların kendi aralarında belediye başkanı seçmelerini istedi. Bunun üzerine, Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Toprak İneci ile Serhatköy İlkokulu öğrencisi Maynur Keskin gönüllü belediye başkanı oldu ve yapacaklarını anlattı.

Kurtuluş İlkokulu Müdürü Murat Akpınar ise konuşmasında, ülkeyi kalkındıracak ve üst seviyelere taşıyacak çocuklara çok çalışmalarını öğütleyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklara inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.