Özçınar, Hayri Baraçlı’ya başarılar diledi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Konya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurulu’nun ardından Ankara’ya geçerek Türkiye Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar burada, göreve yeni başlayan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile biraraya gelerek kendisine başarılar diledi.

Özçınar ile Baraçlı gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ve K. T. Belediyeler Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü uyarınca sürdürülen ortak projeleri ele aldı.