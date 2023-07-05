Özçınar ile Harmancı Almanya’da Avrupa Konseyi YBYK’da İzleme Komitesi toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Almanya’da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İzleme Komitesi toplantısına katıldı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Almanya’nın Potsdam şehrindeki toplantı dün, Brandenburg Eyalet Parlamentosu Başkanı Prof. Dr. Ulrike Liedtke’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Komite Başkanı Gudrun Mosler-Toernstroem, gündem hakkında bilgilendirme yaparak genel durum, faaliyet ve çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzleme Komitesi Başkanı, 2021'deki görevinin başlangıcından bu yana izleme faaliyetlerini değerlendirirken, Genel Sekreter Mathieu MORI de Avrupa Konseyi ve Kongre'deki son gelişmelerin yanı sıra Ekim 2023'te Strazburg'da yapılacak 45. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kuruluna hazırlık çalışmaları hakkında komiteyi bilgilendirdi.

Açıklamaya göre, toplantıda Postdam Deklarasyonu (Temiz, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Ortak Taahhüt) kabul edilirken, deklarasyonda İyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma ve bölgeler, şehirler ve topluluklar için güvenli, iklime dirençli ve insan merkezli bir gelecek inşa etme yoluyla insan haklarının korunmasına tam taahhüt beyan edildiği kaydedildi.

Çevre ve yeşilin insan haklarının temeli olduğuna dikkat çekilirken, ulusal makamların teşvik edilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı.

İklim değişikliğine uyum, tedbir ve etkilerine karşı dayanıklılığı artırmak için bölgesel ve yerel makamlara yeterli mali kaynak, yasal çerçeve ve kurumsal kapasite sağlamanın; enerji ve su yönetiminden iletişime kadar çeşitli sektörlerde dönüşüm ve yeniliği mümkün kılmak amacıyla toplulukların yeşil teknolojiye erişiminin artırılması gerektiği belirtildi.

Bölgesel ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve deneyim alışverişinin teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasının da önemine dikkat çekildi.

Yapay zeka konusunda çalışmaların da ele alındığı toplantıda, üyelerle görüş alışverişinde bulunuldu.