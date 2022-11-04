Özçınar, Konya’dan gelen heyeti ağırlad

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Konya’dan gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya Milletvekili Orhan Erdem ile beraberindeki heyetle görüştü.

Birlikten verilen bilgiye göre, heyet bugün K. T. Belediyeler Birliği’ni ziyaret ederek, Başkan Mahmut Özçınar ve İdare Amiri Muammer Güneş ile bir araya geldi.

Mahmut Özçınar, Pekyatırmacı ve Erdem ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkilerin daha da güçlenmesinin önemine işaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol gereği yürütülen proje ve işbirliklerine de dikkat çeken Özçınar, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Başkan Mahmut Özçınar ve İdare Amiri Muammer Güneş, konuklara, K. T. Belediyeler Birliği’nin yer aldığı binanın tarihi ile ilgili de bilgi verdi. Görüşmenin sonunda plaket takdimi yapılarak anı fotoğrafı çekildi.