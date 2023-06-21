Özçınar, Rize’de gerçekleştirilen TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı ve imza törenine katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Rize’de gerçekleştirilen, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı ile Rize (Türkiye) ve Tüp (Kırgızistan) Belediyeleri Kardeş Şehir Protokolü imza törenine katıldı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, TDBB Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Rize Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başkanlığındaki toplantı, şehir merkezindeki Ramada Otel'de düzenlendi.

KKTC’den TDBB Eş Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yer aldığı toplantıya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Türkiye’den yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının öncesinde Rize Belediyesi ile Kırgızistan'ın Tüp İlçesi Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imza töreni gerçekleştirildi.