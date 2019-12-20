Özçınar, TAK’ın 46. kuruluş yıldönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın 46. kuruluş yildönümünü kutladı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’ya bir mesaj gönderen Özçınar, 21 Aralık 1973’te yayın hayatın başlayan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) ilk gün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

“Tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik sürdürdüğünüz başarılı çalışmalarınızı takdirle takip etmekteyiz” diyen Özçınar, TAK Müdürü Gürdallı ile tüm TAK çalışanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Özçınar’ın mesajı şöyle:

‘Sayın Fehmi Gürdallı;

Türk Ajansı Kıbrıs’ın 46. Kuruluş Yıldönümünü içtenlikle kutlarım.

21 Aralık 1973’te yayın hayatın başlayan Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ilk gün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir.

Tarafsız habercilik anlayışıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik sürdürdüğünüz başarılı çalışmalarınızı takdirle takip etmekteyiz.

Başta şahsınız olmak üzere, tüm TAK çalışanlarını en içten duygularımla tebrik eder, daha nice başarılı yıllar dilerim.’