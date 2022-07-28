Özçınar, TDBB temmuz ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) haziran ayında gerçekleştirilen 6. Genel Kurul Toplantısı’nın ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bulunduğu 9 ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Özbekistan ve Türkiye) yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan KKTC Polis Genel Müdürlüğü Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Paylaşımı Programı ele alınarak itfaiye erlerinin katılımıyla yapılacak olan seminer onaylandı.

Toplantıda, Tatlısu Belediyesi’ne ait Lavanta Bahçesi Projesi kapsamında Karatay Belediyesi’nin desteği ile yağ çıkarmak amacıyla kullanılan 1 adet distilasyon ünitesinin kurulması konusu bilgiye sunulup onaylanrken, Güzelyurt Belediyesi Folklor Ekibi’nin, Şahinbey Belediyesi tarafından ağustos ayında yapılacak olan 5. Uluslararası Folklor Festivali’ne katılmasına karar verildi.

Mahmut Özçınar’ın, Güney Kıbrıs’taki Türk eserleri hakkında hazırlanacak olan kitapla ilgili gelinen son aşama hakkında bilgi verdiği toplantıda ayırca yeni üyelerin katılımı konusu da ele alındı.