Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulu toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Konya'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden 1183 üyesi bulunan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, 30 Temmuz’da Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada, KKTC’den TDBB Yönetim Kurulu Üyesi, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın yer aldığı toplantıya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna, Kırgızistan, Makedonya ve Türkiye’de YK üyelerinin de katıldığı kaydedildi.

Toplantıda konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 farklı ülkeden belediyeyi içinde barındıran Türkiye'nin tek uluslararası birliğin başkanlığını yürütmekten onur duyduğunu belirtti. Altay, "TDBB olarak özellikle kültür ve medeniyetimize sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimiz artırmak, belediyecilik tecrübesini artırmak konularında çok önemli faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

“KONYA BÜYÜKŞEHİR OLARAK KKTC'DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Altay, “geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettik. Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz için adada eşit hak ve adalet anlayışının hakim kılınması için gerekli desteği göstererek sürdürülebilir bir gelecek temennimizi dile getirdik. Konya Büyükşehir olarak KKTC'de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Kapalı Maraş ilk defa açıldığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi oradaki düzenlemelerde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Son ziyaretimizde de Diyanet İşleri Başkanlığımızla ile birlikte Kıbrıs'taki yaz kurslarına kaydolan 5 bin çocuğumuza bisiklet hediye ettik.” diye konuştu.