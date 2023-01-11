Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti ile bir araya geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Belediyeler Birliği’nde yer alan görüşmede, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mahmut Özçınar, Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıs Türk halkı için önemine dikkat çekti.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan da, göreve yeniden seçilen K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı kutlayarak, başarılarının devamı diledi.

Aydoğan, yürütülen iş birliği ve ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzuladıklarını söyledi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.